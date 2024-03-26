BM Raportörü: İsrail'in "soykırım" yaptığını gösteren haklı gerekçeler var

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'in, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele alan "Bir Soykırımın Anatomisi" başlıklı raporu, BM İnsan Hakları Konseyinin 55. Oturumu kapsamında yayımlandı.



İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarla Gazze'yi yerle bir ettiği belirtilen raporda, "13 binden fazlası çocuk olmak üzere 30 binin üstünde Filistinli öldürüldü." ifadesi yer aldı.



Raporda, 71 binden fazla kişinin yaralandığı ve çoğunun sakat kaldığı kaydedildi.



Gazze'deki yerleşim alanlarının yüzde 70'inin yok edildiği ve nüfusun yüzde 80'nin zorla yerinden edildiği vurgulanan raporda, birçok cesedin enkaz altında kaldığı bildirildi.

"İNSANLIK DIŞI MUAMELEYE MARUZ BIRAKILDILAR"



"Binlerce kişi gözaltına alındı, sistematik olarak insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye maruz bırakıldı." ifadesinin kullanıldığı raporda, Filistinlilerin yaşadığı bu öngörülemeyen travmanın nesiller boyu devam edeceğinin altı çizildi.



Raporda, İsrail'in Gazze'de Filistinlilere karşı "soykırım" yaptığını gösteren eşiği aştığına inanmak için haklı gerekçeler olduğu vurgulandı.



Raporda ayrıca, bu konudaki en önemli bulgulardan birinin, İsrail'in idari ve askeri liderliği ile askerlerinin, "Filistin halkına yönelik soykırımsal şiddeti" meşrulaştırmak için savaş hukuku ilkelerini kasıtlı şekilde ihlal etmeleri olduğu kaydedildi.



Albanese, BM İnsan Hakları 55. Oturumu kapsamında raporunun sunumunu yaptı.



"ÜLKELERİN SÖZLEŞME YÜKÜMLÜLÜKLERİNE UYMASI GEREKİYOR"

"Ülkeler, Gazze'de daha fazla can kaybını önlemek için Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklere uyması gerekir." diyen Albanese, İsrail'in devam eden saldırılarının Gazze'yi yok ettiğini söyledi.



Albanese, korkunç sayıda ölüm, hayatta kalanlara verilen telafisi mümkün olmayan zararların yanı sıra hastanelerden okullara, evlerden ekilebilir arazilere kadar Gazze'de yaşamı sürdürmek için gerekli her şeyin sistematik olarak yok edildiğini bildirdi.



Özellikle yüz binlerce çocuk, hamile ve genç annenin yaşadıkları zor duruma işaret eden Albanese, bu durumun, İsrail'in yalnızca Filistinlileri bir grup olarak sistematik olarak yok etme niyetinin kanıtı olarak yorumlanabileceğini belirtti.