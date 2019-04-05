BM İşkenceyle Mücadele Özel Raportörü Nils Melzer, Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın sığındığı Ekvador Büyükelçiliğinden çıkarılacağı iddialarından endişe duyduğunu, Assange davasını kişisel olarak soruşturma niyetinde olduğunu belirtti.



Melzer, yaptığı yazılı açıklamada, "Benim değerlendirmeme göre Assange, Ekvador Büyükelçiliğinden çıkarılırsa İngiliz yetkililer tarafından tutuklanacak ve ABD'ye iade edilecek" ifadesini kullandı.



Assange'ın ABD'ye iade edilmesi durumunda ifade özgürlüğü ve adil yargılanma hakkının ihlal edilmesinin yanı sıra insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye de maruz kalabileceği uyarısında bulunan Melzer, "Bundan dolayı Ekvador hükümetine Assange’ı Londra Büyükelçiliğinden çıkarmaması veya insan haklarının tam olarak güvence altına alınmasının garanti edilmesine kadar siyasi sığınma hakkının kesilmemesi veya askıya alınmaması çağrısında bulunuyorum." görüşüne yer verdi.



Melzer, İngiliz hükümetini, Assange'ı ABD'ye iade etmekten kaçınması ve tüm haklarının koruması tavsiyesinde bulundu.



Assange'ın sağlığının bozulduğunu aktaran Melzer, Ekvador makamlarına da Assange için yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesi talebinde bulundu.



Melzer, Assange davasını kişisel olarak soruşturma niyetinde olduğunu, Assange'ı ziyaret etmek için İngiliz ve Ekvador makamlarına yönelik resmi başvuruda bulunacağını, Assange'ın işkence ve diğer insan hakları ihlallerine maruz kalmamak için her iki ülkenin yetkilileriyle buluşma hazırlığı yaptığını kaydetti.



Öte yandan, BM'den yapılan açıklamada, BM Kişilik Hakları Özel Raportörü Joseph Cannataci'nin Ekvador hükümetinden gerekli güvenceleri alarak 25 Nisan'da Assange'ı ziyaret edeceği belirtildi.



"GÜNLER HATTA SAATLER İÇİNDE ELÇİLİKTEN ÇIKARILACAK" İDDİASI



Wikileaks'in dün gece Twitter hesabından yapılan açıklamada, üst düzey bir Ekvador yetkilisinin, "Assange'ın günler, hatta saatler içinde elçilik binasından çıkarılacağını ve gözaltına alınması için İngiltere ile anlaşmaya varıldığını" söylediği ileri sürülmüştü.



Uluslararası organizasyonun blog sitesindeki açıklamada bu kararın, Ekvador Devlet Başkanı Moreno'nun, kardeşi tarafından oluşturulan bir offshore hesabını kullandığına dair iddiaların üstünü kapatma girişimi olduğu savunulmuştu.



Moreno, üç gün önce yaptığı açıklamada, Wikileaks'i özel görüşmelerini ve telefon konuşmalarını gizlice dinlemekle, yıllar önce Avrupa'da çekilen kendisinin ve ailesinin fotoğraflarını sosyal medyaya sızdırmakla suçlamıştı.



2012'DEN BERİ BÜYÜKELÇİLİKTE YAŞIYOR



ABD Dışişleri Bakanlığının çok sayıda yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan Assange, 2012'den beri Londra'nın Knightsbridge semtindeki Ekvador Büyükelçiliğinin bir odasında yaşıyor.



İngiliz mahkemesi, Assange'ın 2010'da iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti.



Assange, hakkındaki iade kararının ardından Haziran 2012'de İsveç'e iadesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.



İsveç mahkemesi, 2017'de Assange hakkındaki davaları düşürmüştü. Ekvador, Assange'ın siyasi iltica başvurusunu kabul etmiş ve vatandaşlık vermişti.



Ekvador hükümeti tarafından mart 2018'de yapılan açıklamada, sosyal medyadan gönderdiği mesajlarla ülkenin uluslararası ilişkilerini tehlikeye attığı için Assange'ın internet erişiminin kesildiği bildirilmişti.