BM raportöründen, Gazze'de ölen gazetecileri anmayan meslektaşlarına tepki

Albanese, İsrail'in Nasır Hastanesine düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren gazetecilere ilişkin Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.



Saldırıda ölen gazeteciye ait kameranın bulunduğu bir paylaşımı alıntılayan Albanese, "Bu kamera, bir gün İsrail'in Gazze'deki soykırımının sayısız kurbanının anısına inşa edilen Soykırım Anıtı'nda sergilenmeli." ifadelerini kullandı.



Albanese, "Cesur Filistinli meslektaşlarının soykırımı belgelerken katledilmesine tepki göstermeyen tüm gazetecilere yazıklar olsun." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesinin 4. katına düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenler arasında 5 gazetecinin olduğu belirtildi.



Son saldırıda, Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısrı, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de aralarında bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te çalışan gazeteci Muaz Ebu Taha, gazeteci Ahmed Ebu Aziz yaşamını yitirdi.



İsrail ordusunun, Han Yunus kentindeki Mevası bölgesindeki saldırılarında da gazeteci Hasan Duvhan hayatını kaybetti.