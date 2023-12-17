BM Raportörü'nden UCM'ye İsrail çağrısı: Savaş suçu işleyenler yetkililer tutuklansın

Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail’in işgal ettiği Filistin topraklarını 1967’den beri kolonileştirmesinin savaş suçu olduğunu vurgulayarak, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) tutuklama kararları istedi.

BM Raportörü'nden UCM'ye İsrail çağrısı: Savaş suçu işleyenler yetkililer tutuklansın
Fotoğraf: iStock

 (BM) Özel Raportörü Francesca Albanese,  hükümeti tarafından "cömertçe desteklendiği" belirtilen yasa dışı yerleşimler örgütleri koalisyonunun " Yerleşimi İçin Uygulamalı Hazırlık Konferansı" düzenlediği yönünde haberlere ilişkin X hesabından açıklama yaptı.

DSÖ: Gazze'deki 36 hastaneden sadece 8'i kısmi olarak hizmet veriyor

DSÖ: Gazze'deki 36 hastaneden sadece 8'i kısmi olarak hizmet veriyor

Haberi Görüntüle

Albanese, "İşgal altındaki toprakların kolonileştirilmesi 1967'den bu yana İsrail'in devlet politikasıdır ve bu da Filistinlilerin el konulan topraklarına İsrailli sivillerin yerleştirilmesi (savaş suçu) ve Filistinlilerin kitlesel olarak zorla yerlerinden edilmesine (insanlığa karşı suç) işaret etmektedir. Devam etmekte olan bu suçlar umarım yakında tutuklama emirleriyle karşılaşır." ifadesini kullanarak, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Han'ı etiketledi.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...