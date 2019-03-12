Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programının devam ettiğini açıkladı.



BM Yüksek Düzeyli Uzmanlar Panelinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) yönelik hazırladığı, Associated Press tarafından elde edilen 66 sayfalık raporda, "Yongbyon nükleer kompleksinin aktif olduğu" ve uydu görüntülerinin, reaktörlerin su tahliye tesislerinin yakınında kanallar kazıldığını ve yeni bir binanın inşa edildiğini gösterdiği belirtildi.



Raporun özet kısmında, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarının sürdüğüne dikkat çekildi.



Uydu görüntülerinin aynı zamanda "radyokimya laboratuvarı ve ilgili buhar tesisinin olası faaliyetine" işaret ettiğinin belirtildiği raporda, BM uzmanlar panelinin, ülkedeki uranyum yoğunlaştırma tesislerini ve maden sahalarını izlemeye devam ettiği vurgulandı.



Raporda ayrıca uzmanların, "balistik füze faaliyet alanlarını araştırdığı, doğruluğunu onayladığı ve raporladığı" ve Kuzey Kore tarafından "montaj, depolama ve test alanlarını ayrı ayrı yerlerde tutma yönünde tutarlı bir eğilim olduğuna dair kanıt bulduğu" belirtildi.



YAPTIRIMLARIN OLASI İHLALLERİ ARAŞTIRILIYOR



Raporda, BM uzmanlarının, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların olası ihlallerini, Çin'de iddia edilen gizli nükleer tedarik meselesinden, Suriye'de silahlanma, İran, Libya ve Sudan'la askeri iş birliğine kadar pek çok konuda 20'ye yakın ülkede araştırdığı bildirildi.



Raporda, Kuzey Kore'de Rolls-Royce, Mercedes-Benz limuzinleri ve Lexus gibi lüks araçların görülmesi, lüks malların ülkeye satılmasını yasaklayan yaptırımla ilgili ihlalin örnekleri olarak ayrıntılı şekilde yer aldı.

SİBER SALDIRI EĞİLİMİNDE



Öte yandan Kuzey Kore'nin finansal yaptırımları delmek için "finansal kurumlardan ve kripto para birimi borsalarından fonların yasadışı şekilde transferini zorlamak üzere siber saldırıları kullanma" eğiliminde olduğunun altı çizildi.



Amerikalı uzmanlar geçen hafta, Kuzey Kore'nin, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında geçen yıl yapılan ilk zirvede varılan mutabakatın ardından sökümüne başladığı füze deneme sahasında normal faaliyetlere döndüğünü iddia etmişti.



ABD merkezli "North 38" internet sitesi, 6 Mart'ta alınan uydu görüntülerinin, fırlatma rampasını ve roket motoru deneme sahasını yeniden inşa etmek için başlatılan inşaatın ardından Tongchang-ri'deki Sohae uydu fırlatma istasyonunun "normal faaliyet durumuna" döndüğünü gösterdiğini aktarmıştı.



Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi Direktörü Suh Hoon da geçen hafta salı günü, bir grup parlamentere verdiği özel brifingde, Kuzey Kore'nin geçen yıl kapatmayı taahhüt ettiği Tongchang-ri füze fırlatma tesisine yeni yapılar eklediğini belirtmişti.



KUZEY KORE'NİN NÜKLEER GÜCÜ NE?