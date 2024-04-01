BM, Şifa Hastanesi'ne ekip göndereceğini açıkladı

BM, İsrail baskınının ardından Şifa Hastanesi'nde durum tespiti için ekip göndereceğini duyurdu.



BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



İsrail'in hastaneden ayrıldığına ilişkin haberleri gördüklerini aktaran Dujarric, meslektaşlarının misyonu başlatmak için gerekli güvenlik teminatını beklediklerini söyledi.



Dujarric, görevlendirilecek misyonun İsrail baskını sürecinde ne olup ne bittiğini netleştirmeyi ve durum tespiti yapmayı amaçladığını kaydetti.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un aktardığına göre durumun kötü olduğuna işaret eden Dujarric, ekibin en kısa zamanda bölgeye gideceğini ifade etti.



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