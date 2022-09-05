BM: Somali'de bu yıl sonunda kıtlık yaşanabilir

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, basına yaptığı açıklamada, Doğu Afrika ülkesi Somali'deki gıda sorununa dikkati çekti.



Griffiths, Somali'nin bazı bölgelerinde bu yıl sonunda kıtlık yaşanabileceğini belirtti.



Gıda sorunu ve kıtlığın ülkenin özellikle güneyindeki Bay bölgesini olumsuz etkileyebileceğini vurgulayan Griffiths, "Kıtlık kapıda" ifadesini kullandı.



Griffiths, ülkenin uzun süredir devam eden kuraklıkla mücadele ettiği bilgisini paylaşarak bunun üzerine Ukrayna'daki savaşın patlak vermesinin gıda sorunu ve kıtlığı körüklediğini sözlerine ekledi.



- Somali'nin yüzde 80'i aşırı kuraklıkla mücadele ediyor



Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütüne (FAO) göre, Somali'nin yüzde 80'i şiddetli kuraklıkla mücadele ediyor.



Somali hükümeti, etkisini artıran kuraklık nedeniyle 23 Kasım 2021'de ülke genelinde "acil durum" ilan etmişti.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Somali'deki insani kriz için uluslararası topluma acil yardım çağrısı yapmıştı.