BM: Sudan'da 23 milyon kişinin yeterli gıdaya erişimi yok

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da 23 milyon kişinin yeterli gıdaya erişimi olmadığını, 750 bin kişinin ise kıtlığın eşiğinde bulunduğunu bildirdi.

BM: Sudan'da 23 milyon kişinin yeterli gıdaya erişimi yok

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, halkının "en kötü senaryoyla" karşı karşıya olduğunu söyledi.

Dujarric, Sudan insani yardım planı için gerekli olan yıllık 2,7 milyar doların sadece yüzde 30'unun fonlandığını söyledi.

Sudan'da 23 milyon kişinin yeterli gıdaya erişimi olmadığını ifade eden Dujarric, "Örnek verecek olursak, bu Avustralya'nın tüm nüfusuna tekabül ediyor." dedi. Dujarric, 750 bin kişinin ise kıtlığın eşiğinde olduğu bilgisini paylaşarak, yağmur sezonunda durumun daha da kötüleşeceğine işaret etti.

DÜNYANI EN BÜYÜK YERİNDEN EDİLME VE AÇLIK KRİZİYLE MÜCADELE

Doğu Afrika ülkesi Sudan, ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 aydır süren çatışmalar nedeniyle dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizi ile mücadele ediyor.

Çatışmalardan doğrudan etkilenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin olarak tespit edilse de sağlık sisteminin çökmüş olması sebebiyle ölü sayısının çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

(BM) Uluslararası Göç Örgütü’ne (IOM) göre, Sudan'da savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana 7 milyon 720 bin 119 kişi ülke içinde yerinden edildi.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sudan'ın 5 milyon ile dünyanın en fazla çocuğun yerinden edildiği ülke olduğunu bildirmişti.

Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, iç savaşın sürdüğü Sudan'da her 5 kişiden 1'inin acil durum seviyesinde gıda güvensizliği yaşadığını vurgulamıştı.

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