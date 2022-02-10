BM Terörle Mücadele Birimi Direktörü Voronkov, çatışma bölgelerinde faaliyetlerini yoğunlaştıran DAEŞ'in Suriye ve Irak'ta 6 bin ila 10 bin üyesinin bulunduğunu ifade etti. Birleşmiş Milletler (BM) Terörle Mücadele Birimi Direktörü Vladimir Voronkov, Suriye ve Irak'ta 6 bin ila 10 bin terör örgütü DAEŞ mensubunun bulunduğunu söyledi.Voronkov, BM Güvenlik Konseyi'ne verdiği brifingde, DAEŞ'in uluslararası barış ve güvenliği tehdit etmeyi sürdürdüğünü belirtti.DAEŞ'in liderliği ve geçmişteki kayıplarına rağmen yeniden gruplaşabildiğine ve çatışma bölgelerinde faaliyetlerini yoğunlaştırdığına dikkati çeken Voronkov, Suriye ve Irak'ta 6 bin ila 10 bin DAEŞ'linin bulunduğunu ifade etti.25 İLA 50 MİLYON DOLAR GELİR KAYNAĞI BULUNUYORDAEŞ bağlantılı diğer grupların ise rahatsız edici bir hızda genişlemeye devam ettiğini vurgulayan Voronkov, bu grupların özellikle Orta, Doğu ve Batı Afrika'da etkinliğini artırmasının kıtanın da ötesinde büyük sonuçları olacağı uyarısında bulundu.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in DAEŞ raporuna göre ise terör örgütün 25 ile 50 milyon dolar gelir kaynağının bulunduğu tahmin ediliyor.