BM: Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki bölgelere yardım izni uzatıldı

Suriye'nin Birleşmiş Milletler (BM) elçisi, BM'nin ülkenin kuzeybatısında

muhaliflerin kontrolündeki bölgelere iki Türk sınır kapısı üzerinden yardım ulaştırma izninin üç ay daha uzatıldığını açıkladı.



Şubat 2023'te Türkiye ve Suriye'de resmi istatistiklere göre 50 binden fazla insanın ölümüne yol açan depremlerin ardından Suriye yönetimi, BM'nin Türk sınır kapıları üzerinden yardım göndermesine üç aylığına izin vermişti. Bu izin süresi, dördüncü kez olmak üzere 13 Mayıs 2024'e kadar uzatıldı.



Suriye'nin BM Elçisi Koussay Aldahhak, cumartesi günü yaptığı

açıklamada, BM'nin Öncüpınar (Bab el-Selam) ve Ceylanpınar (El

Ra'ee) sınır kapılarını kullanmaya devam edebileceğini belirtti.



BM, 2014 yılından bu yana BM Güvenlik Konseyi'nin verdiği yetkiyle Suriye'nin kuzeybatısındaki milyonlarca kişiye yardım ulaştırmak için Türkiye'nin Cilvegözü (Bab el-Hava) sınır kapısını kullanıyordu. Fakat bu izin, 15 üyeli konseyin izni uzatma konusunda bir anlaşmaya varamaması üzerine geçen yılın temmuz ayı ortasında sona ermişti.



BM toplantısının birkaç gün sonrasında Suriye hükümeti, BM'nin Cilvegözü sınır kapısını altı ay daha kullanmaya devam edebileceğini açıklamıştı. Suriye hükümeti geçen ay bu izni altı ay daha uzattı.



