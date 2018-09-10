BM Suriye özel temsilcisi Steffan de Mistura'nın bugün Cenevre'de Türkiye, Rusya ve İran temsilcileriyle ayrı ayrı bir araya geleceği açıklandı.



BM Suriye özel temsilcisi Mistura yarın ise üç ülkenin temsilcileriyle ortak bir görüşme yapacak.



Mistura'nın daha sonra Almanya ile birlikte bazı Batılı ülkelerin temsilcileriyle görüşeceği ifade edildi.



Müzakerelerde anayasal düzlemde bir meclisin kurulmasının ele alınacağı belirtildi.



BM Suriye özel temsilcisi Steffan de Mistura, böylece yeni bir barış görüşmesinin temelini oluşturmayı umduklarını söyledi.