BM: Suriye'nin bölünmesi tüm bölge için felaket olacak

İsviçre'nin Cenevre kentinde konuşan BM Suriye özel temsilcisi Stefan de Mistura, Suriye'nin farklı kontrol bölgelerine ayrılarak parçalandığını söyledi.



Bu bölünmenin sadece Suriye için değil tüm bölge için felaket olacağı uyarısını yapan Mistura, ülkede çoğunlukta bulunan sünnileri de içine alan kapsayıcı bir politik süreç olmazsa DAEŞ'in geri gelebileceğine işaret etti.



Suriye'yi yeniden inşaa etmek için 350 milyar dolardan fazla kaynağa ihtiyaç olduğunu belirten Suriye özel temsilcisi, Stefan de Mistura, "Yeni bir anayasa ve BM gözetiminde seçimleri içeren bir politik süreç olmazsa, AB ve Dünya Bankası'nin buna destek vereceğini düşünmüyorum" dedi.

