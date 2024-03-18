BM tarih verdi: Gazze'de mayıs ayına kadar kıtlık bekleniyor

Birleşmiş Milletler destekli bir raporda, 300 bin kişinin çatışmalar nedeniyle mahsur kaldığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde mayıs ayına kadar kıtlık yaşanması beklendiği belirtildi.



Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) raporuna göre, Gazze Şeridi'nin tamamında "felaket yaratan açlıkla" karşı karşıya kalan insan sayısı 1,1 milyona, yani nüfusun yaklaşık yarısına yükseldi.



Açıklamada, "Kuzey Gazze ve Gazze genelinde kıtlığın eli kulağında. Mart 2024'ün ortasından Mayıs 2024'e kadar olan dönemde Gazze kentinin kıtlıkla karşı karşıya kalması bekleniyor" denildi.

Raporda ayrıca ateşkes ve yardım girişine izin verilerek kıtlığın önlenebileceği de belirtildi.

"GAZZE'DEKİ KITLIK İNSAN YAPIMI"



BM Yardım Ajansı UNRWA başkanı Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi'ndeki açlığın "insan yapımı" olduğunu söyledi.



İsrail ile Hamas arasındaki savaş altıncı ayına girerken, BM Gazze'de en az 576 bin kişinin (nüfusun dörtte biri) kıtlığın eşiğinde olduğu ve İsrail'e daha fazla yardım girişine izin verilmesi yönünde küresel baskının arttığı konusunda uyardı.



UNRWA şefi Philippe Lazzarini, "Yayılan açlığın ve yaklaşmakta olan küresel salgının etkisini tersine çevirmek için zamana karşı bir yarış içerisindeyiz. Gazze Şeridi'nde kıtlık var" dedi.



Lazzarini, krizin uygun siyasi iradeyle çözülüp tersine çevrilebileceğini ve kara yoluyla Gazze'nin yiyecekle dolup taşabileceğini de sözlerine ekledi.



Ayrıca, İsrail'in Hamas'ı yok etmeye yönelik hava ve kara harekatı sırasında UNRWA'nın 150'den fazla tesisinin vurulduğu, hasar gördüğü veya tamamen yok edildiği belirtildi.



Lazzarini, "Tutuklanan bazı personelin çok zorlu soruşturmalara, kötü muameleye ve aşağılamaya maruz kaldığını da biliyoruz." dedi.



Lazzarini, Gazze'nin sınır kenti Refah'a giriş talebinin reddedildiğini belirterek, "Bugün Refah'a gitmeyi düşünüyordum ancak bir saat önce Refah'a girişimin reddedildiği konusunda bilgilendirildim." diye konuştu.

