BM temsilcisi Lazzarini: UNRWA, Filistinli mültecilerin kimliğinin koruyucusudur

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in faaliyetlerini yasaklama girişiminde bulunduğu UNRWA'nın Filistinliler için önemine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



UNRWA'nın Filistinli mültecilerin aile arşivlerini 75 yıldır özenle sakladığını belirten Lazzarini, "Bu arşiv dosyalarının saklanması, Filistinli Mültecilerin uluslararası hukuk kapsamındaki haklarının korunması açısından büyük önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.



"UNRWA, Filistinli mültecilerin kimliğinin ve tarihinin koruyucusudur." diyen Lazzarini, UNRWA ekiplerinin İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinli mültecilerin ailelerine ait binlerce arşiv dosyasını dijital ortama aktardığını vurguladı.



Lazzarini, "İsrail-Filistin çatışmasını" sona erdirecek ve Filistinli mültecilerin durumunu tamamıyla çözecek barışçıl bir diplomatik çözümün zamanının geldiğini vurguladı.

