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BM: Ukrayna'da en az bin 119 sivil öldü, 3 milyon 821 bin 49 mülteci komşu ülkelere geçti

Birleşmiş Milletler (BM) Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da en az bin 119 sivilin hayatını kaybettiğini, bin 790 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 3 milyon 821 bin 49 mültecinin komşu ülkelere geçtiğini açıkladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 27.03.2022 - 17:14

BM: Ukrayna'da en az bin 119 sivil öldü, 3 milyon 821 bin 49 mülteci komşu ülkelere geçti

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Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, 'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler paylaşıldı.

Açıklamada, 24 Şubat-26 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 3 milyon 821 bin 49 mültecinin komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

Komşu ülkelerden en çok Polonya'ya (2 milyon 267 bin 103), Romanya'ya (586 bin 942), Moldova'ya (381 bin 395), Macaristan'a (349 bin 107) ve Slovakya'ya (272 bin 12) mültecinin geçtiği aktarılan açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 21-23 Şubat'ta 50 bin kişinin 'ya geçiş yaptığı kaydedildi.

Ukrayna'dan komşu ülkelere giden mültecilerin yüz binlercesinin buradan diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.

Öte yandan, BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Ukrayna içinde de 6,5 milyon sivilin yerinden edildiğini, böylelikle komşu ülkelere geçen mültecilerle birlikte yerinden edilen Ukraynalıların toplam sayısının 10 milyona ulaştığını bildirmişti.

EN AZ BİN 119 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ 

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine göre ise Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-26 Mart'ta en az 1119 sivil hayatını kaybetti, 1790 sivil yaralandı.

Açıklamada, sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği vurgulandı.

Sivil kayıpların çoğunun, ağır topçu ve çok namlulu roketatar sistemlerinden yapılan bombardımanlar ve hava saldırıları dahil olmak üzere geniş bir etki alanına sahip patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklandığı ifade edildi.

BM, Ukrayna'da sivil kayıplara ilişkin sadece teyit edebildiği rakamları açıklıyor. Ukrayna makamlarına göre ise hayatını kaybeden sivillerin sayısı çok daha fazla.

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