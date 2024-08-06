BM uyardı: Afrika'daki ilaçların beşte biri sahte olabilir

Büyük bir araştırma projesine göre, Afrika'daki ilaçların beşte biri standart altı veya sahte olabilir. Bu durum, sayısız hastanın ölümüne yol açabilecek bir soruna dikkat çekiyor.



Etiyopya'daki Bahir Dar Üniversitesi'nden araştırmacılar, incelemede yer alan 27 çalışmayı analiz etti.



Çalışmaya dahil edilen 7 bin 508 ilaç örneğinden bin 639'unun en az bir kalite testinden başarısız olduğu ve standartların altında veya sahte olduğu doğrulandı.

"ÖNLENEBİLİR ÖLÜMLERE YOL AÇIYOR"



Amsterdam merkezli kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Access to Medicine Foundation'ın araştırma başkanı Claudia Martinez, bulguyu büyük bir halk sağlığı endişesi olarak nitelendirdi.



Martinez, "Hastalar standart altı veya tamamen sahte ilaçlar alıyorsa, bu durum tedavilerinin başarısız olmasına veya hatta önlenebilir ölümlere yol açabilir" diye konuştu.

YILDA 500 BİN KİŞİ ÖLÜYOR



BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin geçen yıl yayınladığı tahminlere göre, Sahra Altı Afrika'da sahte ve standart altı ilaçların yol açtığı insani maliyet yılda 500 bin ölüme kadar çıkıyor.



"Standart altı ilaçlar", yetkilendirilmiş ancak kalite standartlarını karşılamayan ilaçları ifade ederken, "sahte ilaçlar", kimlikleri, bileşimleri veya kaynakları kasıtlı olarak yanlış beyan edilen ilaçları ifade ediyor.

ANTİBİYOTİKLER VE SITMA ÖNLEYİCİLER



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sözcüsü, Afrika'da en çok sahtesi yapılan ilaçların antibiyotikler ve sıtma önleyici ilaçlar olduğunu söyledi.



Standart altı veya sahte antibiyotikler yanlış dozajlar veya yanlış etken maddeler içerebilir ve bu da etkisiz tedavilere ve dirençli türlerin hayatta kalmasına yol açabilir.



Çalışmada, standart altı ve sahte ilaç oranının en yüksek olduğu ülkenin Malavi olduğu belirlendi.

