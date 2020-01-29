BM ve AB'den 'tek taraflı Ortadoğu planı' açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail-Filistin sorununa iki devletli çözümü konusundaki pozisyonunun yıllardır BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul kararlarıyla tanımlandığını bildirdi.



BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Genel Sekreter Antonio Guterres, ABD Başkanı Donald Trump'ın tek taraflı Orta Doğu barış planına tepki gösterdi.



Guterres'in BM kararları, uluslararası hukuk, ikili anlaşmalar ve 1967 sınırları dahilinde barış içinde yan yana var olacak iki devletli çözüm temelinde, Filistinlileri ve İsraillileri sorunu çözmek için desteklemeye devam edeceği belirtilen açıklamada, ''BM'nin iki devletli çözüme yönelik pozisyonu, yıllardır Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul kararlarıyla tanımlanmıştır.'' ifadesi kullanıldı.

AB: TEK GERÇEK SEÇENEK İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

Avrupa Birliği (AB), ABD Başkanı Donald Trump'ın tek taraflı Ortadoğu planına ilişkin, taraflara iki devletli çözüme olan bağlılıklarını göstermeleri çağrısı yaptı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptığı yazılı açıklamada, "AB'nin planı İsrail ve Filistin halkının meşru taleplerini karşılayan iki devletli çözüme olan kararlılığını" göz önünde bulundurarak inceleyeceğini belirtti.



ABD'nin planının, İsrail-Filistin sorununa çözüm bulunması için gerekli girişimlerin acilen tekrar başlatılmasının önemini gösterdiğine dikkati çeken Borrell, AB'nin tüm sorunları çözerek kalıcı ve adil barış sağlayacak anlamlı müzakerelere katkı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.



Borrell, "AB, iki tarafa da politikaları ve faaliyetleriyle tek gerçek seçenek olan iki devletli çözüme olan bağlılıklarını göstermeleri için çağrıda bulunuyor." ifadesini kullandı.

İNGİLTERE'DEN AÇIKLAMA



İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ABD Başkanı Donald Trump'ın tek taraflı Ortadoğu barış planını "ciddi bir teklif" olarak niteleyerek, Filistin ve İsrail liderlerini metni "gerçek ve adil bir şekilde değerlendirmeye" çağırdı.



Raab, yazılı açıklamasında, ABD'nin İsrailliler ile Filistinliler arasında barışın sağlanmasına yönelik teklifi açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.



Planın "kapsamlı zaman ve çabayı yansıtan ciddi bir teklif" olduğunu savunan Raab, İsrailliler ile Filistinliler arasındaki bir barış anlaşmasının, barış içinde bir arada yaşamaya öncülük edebileceğini vurguladı.



Raab, böylece tüm bölgenin potansiyelinin ortaya çıkarılabileceğini ve her iki tarafa da daha parlak bir gelecek fırsatı sunulabileceğini ileri sürdü.



Sadece İsrail ve Filistin liderlerinin, bu teklifin temsil ettikleri insanların ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılayıp karşılamadığını belirleyebileceğinin altını çizen Raab, "Onları, bu planları gerçek ve adil bir şekilde değerlendirmeye ve bunların müzakerelere geri dönüş için ilk adımı oluşturup oluşturamayacağını araştırmaya teşvik ediyoruz." ifadesini kullandı.

