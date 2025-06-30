BM: Yardıma ulaşmaya çalışan 580 Filistinli öldürüldü

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'deki gelişmeler ele alındı.



Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM Orta Doğu, Asya ve Pasifik'ten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Khaled Khiari, BM üye ülkelerini bilgilendirdiği toplantıda, İsrail'in yaklaşık 80 gündür Gazze'ye hiçbir insani ve ticari yardımın girişine izin vermediğini söyledi. Khiari, son günlerde bölgeye sınırlı düzeyde yardım ulaşmaya başladığını, ancak bu yardımların Gazze halkının ciddi insani ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak olduğunu vurguladı.



Khiari, İsrail'e uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye ve yardıma muhtaç siviller için insani yardımın hızlı ve engelsiz geçişine izin verme çağrısında bulundu.



17 Haziran'dan bu yana İsrail ve ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfına ya da yardım konvoylarına ulaşmaya çalışan en az 580 Filistinlinin öldürüldüğünü duyuran Khiari, "Gazze’de yardım almaya çalışan Filistinlilerin hayatını kaybetmesini ve yaralanmasını şiddetle kınıyoruz. Bu olaylara ilişkin derhal ve bağımsız bir soruşturma başlatılmalı ve sorumlular hesap vermelidir." dedi.



Khiari, BM'nin "insanlık, tarafsızlık, bağımsızlık ve ayrım gözetmeme gibi temel insani ilkelerle örtüşmeyen hiçbir yardım dağıtım yöntemine" katılmayacağını yineledi.

OKULLARA VE YARDIM NOKTALARINA SALDIRI

İsrail Hava Kuvvetlerinin, "sürgün" tehditleri sonrası sığınak olarak kullanılan 4 okulu hedef aldığı bildirildi. Okullardan üçü Zeytun Mahallesi’nde, biri ise Tuffah Mahallesi’nde bulunuyor.



Gazze sahilindeki El-Baka dinlenme tesisine düzenlenen saldırıda ise kadınlar, çocuklar ve bir gazetecinin de aralarında bulunduğu en az 21 kişi hayatını kaybetti.



Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının Baka Kafe ve dinlenme salonuna en az bir füze fırlatarak mekanı tamamen yıktığını aktardı.



Şifa Hastanesinden bir yetkili, “Şehitlerin cenazeleri hastaneye paramparça bir şekilde getirildi. Koridorlar ve odalar durumu ağır yaralılarla dolu.” açıklamasında bulundu.



YARDIM DAĞITIM NOKTASI BOMBALANDI



Sabra semtindeki bir ticari depo, İsrail tarafından hedef alındı. 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda çok sayıda yaralı da hastanelere ulaştırıldı.



Depo, hayır kuruluşları tarafından insani yardım dağıtımı için kullanılıyordu.



Zeytun Mahallesi’ndeki Sikka Caddesi’ne düzenlenen hava saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.



Eş-Şati Mülteci Kampı’nda ise İsrail İHA’larının saldırısı sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetti. Es-Sahabe Tıp Merkezi yakınlarındaki bir eve düzenlenen hava saldırısında da bir kişi öldü, çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

