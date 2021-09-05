BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg görevine resmen başladı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, 6 Ağustos'ta, İngiliz diplomat Martin Griffiths'in yerine, BM Yemen Özel Temsilciliği görevine İsveçli diplomat Grundberg'i atamıştı.



Grundberg, BM Yemen Özel Temsilciliğinin Twitter hesabından yayımladığı video mesajda, görevine resmen başladığını duyurarak, "Bu önemli görevden dolayı onur ve şeref duyuyorum" diye konuştu.



Yüklendiği sorumluluğu, görevinin büyüklüğünü, Yemen sorununun karmaşıklığını ve önündeki zorlukların farkında olarak görevi kabul ettiğini vurgulayan Grundberg, "Bununla beraber Yemen'de kalıcı ve adil barışın sağlanmasına katkıda bulunmak için elimden gelen her şeyi yapacağıma sizi temin ederim" dedi.



Hans Grundberg, Yemen'in geleceği için ilgili taraflara ortak sorumluluklarını hatırlatacaklarını belirterek, ofisinin Yemenli tarafların fikirlerini dinlemek için her zaman hazır olacağını kaydetti.



YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞ VE İNSANİ KRİZ



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.



Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.



Yemen'de yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda 233 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de, iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.



BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

OKULLARDA TEK TİP MASKE UYGULANABİLİR Mİ?