Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Yemen'in Zamar kentindeki hapishaneye düzenlediği saldırılarla ilgili soruşturma açılması çağrısı yaptı.



Griffiths, BM İnsani İlişkiler Koordinatörü Lise Grande ile ortaklaşa yaptığı yazılı açıklamada, içerisinde 170 mahkumun bulunduğu Zamar kentindeki hapishaneye yönelik saldırıyla ilgili soruşturma açılmasını istedi.



Zamar kentindeki hapishaneye yönelik saldırıyı "trajedi" olarak tanımlayan Griffiths, "Yemen artık daha fazla bekleyemez. Yemen'de ölüm ve sefaleti sonlandırmanın tek yolu çatışmalara nokta koyulmasından geçiyor." ifadesini kullandı.



Yemen'deki savaşta verilen can kayıplarının artık dayanılmaz boyutlara ulaştığını belirten Griffiths, Yemenlilerin barış dolu bir geleceği hak ettiğini bildirdi.



Grande ise açıklamada, "korkunç" saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunarak, insani yardım alanında BM ile birlikte faaliyet yürüten kuruluşların Zamar Hastanesine gerekli tıbbi ve cerrahi malzeme tedarik etmeye çalıştığını kaydetti.



Uluslararası toplum tarafından tanınmayan Husi yönetime bağlı Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Yusuf el-Hadıri, daha önce El-Mesira kanalına yaptığı açıklamada, Zamar kentine koalisyon güçlerinin saldırısında 60 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Saldırıda 100 kişi de yaralanmıştı.