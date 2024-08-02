BM: Yemen'de 2024'ün başından bu yana 158 bin kişi selden etkilendi

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de 2024 yılı başından bu yana 158 binden fazla kişinin selden etkilendiğini duyurdu.

BM: Yemen'de 2024'ün başından bu yana 158 bin kişi selden etkilendi

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Yemen'de yaşanan şiddetli yağışların yol açtığı selin, 2024'ün başından 28 Temmuz'a kadar 158 binden fazla kişinin etkilenmesine neden olduğu" ifade edildi.

Ülkede sel nedeniyle bu dönemde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, "insani yardım ortaklarının, ülke genelinde en savunmasız grupların ihtiyaçlarına yanıt vermeye çalıştığı" kaydedildi.

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