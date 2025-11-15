BM, Yemen'e yaptırımları uzattı

BMGK, Yemen'e uygulanan yaptırımların 1 yıl daha uzatılmasını görüştü. Konseyde yapılan oylamada Rusya ve Çin çekimser kalırken, 13 ülke lehte oy kullandı.

Yaptırımlar 14 Kasım 2026 tarihine kadar uzatıldı. Yemen'e yönelik finansal ve seyahat yasağı önlemlerini içeren karar, ayrıca Yemen'deki bazı isimleri de yaptırım listesine alıyor.

Aynı oylamada, yaptırımları izlemek ve raporlamakla sorumlu Yemen Uzmanlar Heyeti'nin görevi de İngiltere'nin sunduğu karar ile 15 Aralık 2026 tarihine kadar uzatıldı. Karara oy veren ülke temsilcileri, söz konusu yaptırımların "Husilere açık bir mesaj anlamı taşıdığını" ve "Husilerin, Yemen'i istikrarsızlaştırma girişimlerini kısıtlama açısından önem taşıdığını" ifade etti.