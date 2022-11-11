BM yetkilileri ile Rusya heyeti, tahıl ve gübre sevkiyatını görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri ile Rusya heyeti, tahıl ve gübre ihracatının engelsiz bir şekilde ilerlemesi ile küresel gıda krizinin çözümü için imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasının yenilenmesi konularını görüşmek üzere bir araya geldi.



BM Cenevre Ofisi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmeye, BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan, İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths ile Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin'in liderliğindeki üst düzey Rus heyeti katıldı.



BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci, toplantıya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmeden, Rusya kaynaklı gıda ve gübrelerin sorunsuz bir şekilde dünya pazarlarına ihracının kolaylaştırılması hususunda yakalanan ilerlemenin devam etmesinin umulduğunu kaydetti.



Vellucci, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, 22 Temmuz'da İstanbul'da küresel gıda krizinin çözümü için imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasının tam olarak uygulanmasını desteklediği ve bu konudaki istişarelerin süreceğini belirtti.



BM yetkilileri, temmuzda imzalanan anlaşmanın Rus tahıl ve gübre ihracatını da kolaylaştırdığını ve Cenevre'deki görüşmelerin bu yönüyle ele alınacağını ifade ediyor.



Ukrayna veya Rusya'nın, Ukrayna'daki Karadeniz limanlarından gıda ve gübre sevkiyatına izin veren anlaşmaya itiraz etmeleri halinde bu anlaşmanın 19 Kasım'da sona erebileceği belirtiliyor.



BM'ye göre, 1 Ağustos'tan bu yana Ukrayna'dan 10 milyon tondan fazla tahıl ihraç edildi.

ALMANYA VE UKRAYNA'DAN ANLAŞMA UZATILSIN ÇAĞRISI

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de anlaşma süresinin uzatılması çağrısında bulundu.

Alman Hükümeti Sözcüsü Steffen Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada, Şansölye Scholz ve Zelenski’nin G20 Zirvesi öncesinde telefonda, Ukrayna'daki askeri, siyasi ve insani durum hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu belirtti.



Scholz’un, Almanya’nın öncelikli olarak Ukrayna’nın enerji altyapısı ve hava savunma alanlarına verdiği desteğin süreceğini vurguladığını aktaran Hebestreit, Scholz ve Zelenski’nin dünyadaki gıda durumunu iyileştirmeye katkı sağlayan BM himayesindeki tahıl anlaşmasının 19 Kasım sonrası için de uzatılması çağrısında bulunduğunu bildirdi.



Hebestreit ayrıca, Zelenski’nin, Scholz’u Herson’daki duruma ilişkin bilgilendirdiğini, iki liderin yakın ve yapıcı görüş alışverişini sürdürme kararı aldığını kaydetti.



TAHIL SEVKİYATI ANLAŞMASI, İSTANBUL'DA İMZALANMIŞTI



Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.



Rus yetkililerin, Ukrayna'dan yapılan tahıl sevkiyatlarının yoksul ülkelere gitmediği ve Rus tahıl ürünlerinin ihracatının gerçekleşmediği yönündeki açıklamaları, 120 gün süreli anlaşmanın geleceğini tartışmalı hale getirmişti.

