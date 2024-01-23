BM yetkilisi, Gazze'de BM sığınma merkezinin vurulduğunu duyurdu

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini UNRWA sığınma merkezinin hedef alındığını bildirdi. Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesine 7 Ekim'den bu yana saldırılar devam ediyor.

BM yetkilisi, Gazze'de BM sığınma merkezinin vurulduğunu duyurdu

Lazzarini, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırılarda en az 6 Filistinlinin öldürüldüğünü, çok sayıda sivilin de yaralandığını aktardı.

UNRWA çalışanlarının, hastaların ve yerinden edilmiş insanların Han Yunus'taki birkaç hastanede "sıkışıp kaldığına" dikkati çeken Lazzarini, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm tarafları sivillere, sağlık merkezlerine ve personellerinin yanı sıra BM tesislerine gelebilecek zararı en aza indirmeleri için uluslararası hukuk uyarınca her türlü tedbiri almaya çağırıyorum."

Lazzarini, BM sığınma merkezinin kim tarafından hedef alındığına değinmezken, ordusunun Han Yunus’ta kara saldırılarını yoğunlaştırdığı biliniyor.

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