BM: Yüzlerce hava saldırısı düzenlenen İdlib'de durum alarm verici

BM Güvenlik Konseyini Suriye'deki insani durum hakkında bilgilendiren Lowcock, ülkenin kuzeybatısında, özellikle de İdlib'de insani durumun giderek kötüleştiğine dikkati çekti.



Maarratünnuman, Saraqeb ve Halep'in batısında çatışmaların artığını belirten Lowcock, ''15-23 Ocak tarihlerinde çoğu kadın ve çocuk en az 81 sivilin çatışmalar nedeniyle hayatını kaybettiğini'' söyledi.



Lowcock, ''Suriye hükümeti ve destekçilerinin yüzlerce hava saldırısı düzenlediği İdlib'in güneyinden alarm verici haberler geliyor.'' ifadesini kullandı.



Halep'te de diğer silahlı grupların çatışmalara devam ettiğini aktaran Lowcock, yüz binlerce sivilin hayatının tehlikede olduğu uyarısında bulundu.



Son iki günde 20 bin, son iki ayda ise 390 bin kişinin saldırılardan kaçmak zorunda kaldığını ve yerinden edildiğini söyleyen Lowcock, 12 Ocak'ta Türkiye ve Rusya tarafından ilan edilen ateşkesin yerine getirilmediği kaydetti.



