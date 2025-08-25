BM’de 58 yıl sonra ilk: Suriye lideri Şara, Genel Kurul’a hitap edecek
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu’na hitap edecek.
Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu’na katılacağı kaydedildi.
Şara’nın BM Genel Kurulu’na hitap edeceği de belirtilen açıklamada, 1967 yılından bu yana BM Genel Kurulu’na hitap edecek ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacağı bildirildi.
