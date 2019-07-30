Fransız haber ajansı AFP, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı yönetiminde kötü idare ve görevin suistimal edildiğine dair bir iç raporu ele geçirdiğini duyurdu.



Raporda, "Cinsel suistimal, kayırmacılık, ayrımcılık, farklı görüşlerin bastırılması ve görevin kötüye kullanılması" gibi suçlamalar bulunuyor.



Yardım Ajansı Genel Komiseri Pierre Krahenbühl'ün bir meslektaşıyla aşk ilişkisi yaşadığı ve bu kişinin yeni açılan bir danışmanlık pozisyonuna getirildiği ileri sürülüyor.



Krahenbühl'ün bir kadın yardımcısının eşine yüksek maaşlı bir iş sağlamak için de makamını kullandığı kaydediliyor.



Aynı kişinin sevmediği meslektaşlarını karar süreçlerinden uzak tuttuğu belirtiliyor.



Ajanstan ise sürmekte olan soruşturmayla ilgili bir açıklama yapmadı.

