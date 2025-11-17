BM'de kritik Gazze oylaması. İsrail itirazlarını sürdürüyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı açıklamada, Filistin devleti kurulmasına yönelik her türlü girişime karşı çıkacağını söyledi.

Bugün Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin, ABD tarafından hazırlanan ve Filistin'in bağımsızlığına kapı aralayan Gazze tasarısını oylaması bekleniyor.

Netanyahu, uzun zamandır Filistin devleti kurmanın "Hamas'ı ödüllendireceğini" ve nihayetinde İsrail sınırlarında Hamas yönetiminde daha büyük bir devletin kurulmasına yol açacağını iddia ediyor.

Fakat ABD'nin Gazze ateşkes teklifini ilerletme çabaları sürerken, Netanyahu esneklik göstermesi yönünde yoğun bir uluslararası baskıyla karşı karşıya.

GAZZE İÇİN İSTİKRAR GÜCÜ PLANI

Güvenlik Konseyi'nin, Rusya, Çin ve bazı Arap ülkelerinin muhalefetine rağmen, Gazze'de uluslararası bir istikrar gücü kurulmasını öngören bir BM yetkisi için ABD'nin sunduğu teklifi oylaması bekleniyor.

Hamas ve diğer Filistinli gruplar ise dün ABD'nin teklifine karşı uyarıda bulundu. Gruplar, teklifi İsrail yanlısı ve Filistinlileri kendi işlerini yönetme hakkından mahrum bırakan bir uluslararası manda dayatma girişimi olarak nitelendirdi.

Yapılan açıklamada, gücün İsrail'i içermemesi ve doğrudan BM denetiminde olması gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, ABD'nin teklifinde Gazze'nin silahsızlandırılmasına yönelik her türlü atfın reddedildiği ifade edildi.

Netanyahu ise bakanlar kuruluna yaptığı konuşmada, teklifin Gazze'nin askerden arındırılması ve Hamas'ın silahsızlandırılması çağrısında bulunduğuna dikkat çekerek, "Bu ya kolay yoldan ya da zor yoldan olacak." dedi.

ABD, güce asker göndermesi beklenen ülkelerden gelen baskı üzerine, tasarıyı Filistin'in kendi kaderini tayin hakkına ilişkin daha güçlü bir dille revize etmişti.

Tasarıda artık, Başkan Donald Trump'ın planının Filistin devletine giden "güvenilir bir yol" oluşturabileceği ifadesi yer alıyor.

Rusya'nın karşıt teklifinde ise Filistin devletini destekleyen daha da güçlü bir dil kullanılıyor.

İsrail'in yanı sıra bir Filistin devletinin kurulması, uluslararası alanda ihtilafın uzun vadeli çözümü için tek gerçekçi yol olarak görülüyor.

Netanyahu'nun ırkçı hükümet ortakları, kendisini Filistin'in bağımsızlığı çağrılarına karşı sert bir tavır sergilemeye teşvik ediyor.

Netanyahu, yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin devletine karşı tutumunun "zerre kadar değişmediğini" ve dış ya da iç baskılardan etkilenmediğini söyledi.

Netanyahu, "Kimseden onay, tweet ya da ders almaya ihtiyacım yok." diye konuştu.

Gazze'deki savaş esnasında bu baskı daha da arttı.

Eylül ayında İngiltere, Avustralya ve Kanada'nın Filistin devletini resmen tanımasının ardından Netanyahu, bu ülkeleri Hamas'a "ödül" vermekle suçlamıştı.

BATI ŞERİA'DA YERLEŞİMCİ SALDIRILARI ARTIYOR

İsrail lideri, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırılarındaki artış hakkında da ilk kez kamuoyuna açıklama yaparak, şiddetin küçük bir azınlığın işi olduğunu söyledi.

Filistinliler ve insan hakları örgütleri ise şiddetin yaygın olduğunu belirtiyor ve hükümeti bu duruma göz yummakla suçluyor.

Filistinli sağlık yetkilileri, dün 19 yaşındaki bir Filistinli gencin, son iki haftada Batı Şeria'da İsrail ateşiyle öldürülen yedinci kişi olduğunu bildirdi.

İsrail ordusu ise erken saatlerde Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'ta operasyon yürüttüğünü ve bu esnada bir kişinin askerlere patlayıcı madde atması üzerine karşılık verildiğini açıkladı.

Ordu daha sonra yaptığı açıklamada, Batı Şeria'nın Far'a bölgesinde "kendilerine zarar vermeye çalışan" bir kişiyi öldürdüğünü belirtti ancak ayrıntı vermedi.

Batı Şeria'daki Filistin Sağlık Bakanlığı, dünkü çatışmalara ek olarak, son iki hafta içinde yaşları 15 ile 17 arasında değişen altı gencin dört ayrı olayda İsrail ateşiyle vurularak öldürüldüğünü duyurdu.

Netanyahu, yerleşimci şiddetini birkaç aşırılıkçının eylemi olarak nitelendirdi. Fakat Filistinliler ve hak örgütleri, şiddetin İsrail'in aşırı sağcı hükümetinin göz yummasıyla yerleşimciler tarafından cezasız bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade ediyor.

Yerleşimci liderleri ve müttefikleri, Netanyahu hükümetinde emniyet ve Batı Şeria yerleşim politikalarını denetleyen bakanlar kurulu üyeleri de dahil olmak üzere üst düzey görevlerde bulunuyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, geçen hafta yaptığı açıklamada, Batı Şeria'daki olayların "Gazze konusunda yapılanların altını oyacağı" yönünde bir kaygı olduğunu belirtmişti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen al-Kheetan, BM'nin geçen ay Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler tarafından Filistinlilere ve mülklerine yönelik 260'tan fazla saldırı kaydettiğini, bu sayının 2006'dan bu yana herhangi bir aydaki en yüksek rakam olduğunu söyledi.

GAZZE'DE SON DURUM

İsrail ordusu, dün Gazze'nin kuzeyinde kontrol ettikleri bölgeye geçen ve "kendileri için ivedi bir tehdit oluşturan" bir kişiyi öldürdüklerini bildirdi.

Bölgenin güneyindeki Han Yunus'ta ise, cuma günü başlayan kışın ilk şiddetli yağmurunun ardından kalabalık Mevasi çadır kampındaki aileler, sular altında kalan sokaklarda ilerlemeye çalıştı.

Yerinden edilmiş Filistinlilerden Abdallah Ebu Kuta, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, "Her şey kumaştan ve güneşten yıpranmış, bu yüzden yağmur üzerimize yağıyor. Bu, tarif edilemez bir acı" diye konuştu.