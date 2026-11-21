Cenevre'deki BM Milletler Sarayı'nda yürütülen görüşmeler planlanan süreyi aşınca, delegeler hafta sonu yapılacak Dünya Satranç Şampiyonası'nın açılış töreni hazırlıklarını yürüten teknisyenlere yer açmak amacıyla ana genel kurul salonunu boşaltmak zorunda kaldı.

Üst kattaki daha küçük bir odaya sığışan temsilciler müzakereleri kapalı kapılar ardında sürdürürken, gece yarısından önce kısa olması planlanan arada birçok delege Rusya temsilcisinin etrafında uzun süre toplandı ve ardından 15 kişilik grup merdiven boşluğunda fısıltıyla görüşmeler yaptı.

Brezilya Büyükelçisi Frederico Meyer, "bazı ülkelerin güce, bazı ülkelerin ise çoğunluğa sahip olduğu" denge arayışı yürüttüklerini belirtti.

Gazetecilere konuşan Meyer, "Masadan eli boş kalkamayız" diyerek bunun "dünya, Birleşmiş Milletler ve insanlık için korkunç olacağını" vurguladı.

Devreye alındıktan sonra insan müdahalesi olmadan hedef seçip saldırabilen LAWS sistemlerinin sahadaki varlığına dikkat çeken 300'den fazla kuruluşun oluşturduğu küresel "Stop Killer Robots" koalisyonu, bu silahların Ukrayna'daki savaş dahil çeşitli alanlarda halihazırda test edildiğini veya konuşlandırıldığını bildirdi.