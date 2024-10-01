BM'den acil ateşkes çağrısı

Guterres, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.



"Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınıyorum." ifadesini kullanan Genel Sekreter, bir gerginliğin diğerini takip ettiğini belirtti.



Guterres, "Buna artık bir son verilmesi lazım. Acil ateşkese ihtiyaç var." ifadesini kullandı.