BM'den ambargo çağrısı: "İsrail'e yakıt sağlayan ülkeler savaş suçuna ortak"

Hukuk uzmanları, İsrail'e petrol ve yakıt sevkiyatından sorumlu ülkelerin, rejimin kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nde işlediği savaş suçlarına ortak olabileceği konusunda uyardı. BM ve diğer uluslararası hukuk uzmanları, Filistin halkına yönelik daha fazla insan hakları ihlalinin önlenmesi için enerji ambargosu çağrısında bulundu.

BM'den ambargo çağrısı: "İsrail'e yakıt sağlayan ülkeler savaş suçuna ortak"
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Oil Change International (OCI) kuruluşunun yaptırdığı yeni bir araştırma, 'de "devam eden ve genişleyen petrol arzının 'in devam eden soykırımını körüklediğini" ortaya koydu.

Araştırmada, İsrail'in Gazze'deki soykırım kampanyasına yardımcı olabilecek onlarca petrol ve yakıt sevkiyatı takip edildi.

Araştırmacılar, 21 Ekim 2023 ile 12 Temmuz tarihleri ​​arasında İsrail'e yapılan 65 petrol ve yakıt sevkiyatını takip etmek için nakliye kayıtlarını, uydu görüntülerini ve diğer açık kaynaklı endüstri verilerini analiz etti.

OCI araştırmacıları, ülkelerin ekim ayından bu yana İsrail'e toplamda 4,1 milyon ton ham petrol tedarik ettiğini tespit etti.

ABD SEVKİYATI SOYKIRIM KARARINI İHLAL EDİYOR

Araştırmada ayrıca ABD'nin İsrail'e yaptığı jet yakıtı, dizel ve diğer rafine petrol ürünleri ihracatının yaklaşık yüzde 80'inin, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail'in soykırım eylemlerini durdurması yönündeki ocak ayındaki kararının ardından yapıldığı ortaya çıktı.

İtalya, Arnavutluk ve Yunanistan gibi ülkeler rejime rafine edilmemiş petrol tedarik etti.

Brezilya, Ekim ayından bu yana İsrail'e yapılan ham petrol sevkiyatlarının yüzde 9'undan sorumlu.

ENERJİ AMBARGOSU ÇAĞRISI

BM ve diğer uluslararası hukuk uzmanları, Filistin halkına yönelik daha fazla insan hakları ihlalinin önlenmesi için enerji ambargosu çağrısında bulundu.

İsrail, savaş uçakları, tankları ve askeri araçlarına güç sağlamak için bu sevkiyatlara büyük ölçüde güveniyor.

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