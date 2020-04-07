BM'den çağrı: Vahşi hayvan pazarları yasaklansın

BM, gelecekteki olası salgın hastalıkların önlenmesi için corona virüsün ortaya çıktığı Wuhan'daki vahşi hayvan pazarı gibi yerlerin dünya genelinde yasaklanmasını istedi.

ntv.com.tr 07.04.2020 - 12:23

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Birleşmiş Milletler, corona virüs salgınının başladığı yer olarak tahmin edilen vahşi hayvan pazarlarının dünya genelinde yasaklanması çağrısı yaptı.

Açıklama Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Başkanı Elizabeth Maruma Mirema'dan geldi.

Mirema, ebola ve nipah virüsünün kaynağının da vahşi hayvanlar olduğunu belirtti.

Gelecekteki salgınların önlenmesi için vahşi hayvan pazarlarının yasaklanması gerektiğini vurguladı.

Dünya çapında salgına yol açan yeni tip corona virüs, ilk kez Çin'in Wuhan kentindeki bir vahşi hayvan pazarını ziyaret edenlerde görülmüştü.

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