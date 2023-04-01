BM'den deprem için destek çağrısı

Haber: Deniz Kilislioğlu / 6 Şubat’taki depremlerden Türkiye ve Suriye’de toplamda 18 milyon kişi doğrudan etkilendi.



Birleşmiş Milletler’in verileri depremin yıkıcı etkisini bir kez daha ortaya koydu.



BM’nin önemli yapılarından Uluslararası Göç Örgütü de böyle büyük doğal afetlerde bölgelere en hızlı ulaşan ekibe sahip.



Örgüt depremin ardından bölgeye yardımlarını 29 uçak ve 468 kamyonla ulaştırdı.



Bu kritik süreçte Türk hükümeti ile yakın çalışan Örgüt’ün Direktörü Antonio Vitorino New york’ta Türk gazetecilere konuştu.



Vitorino, "Tabii ki en büyük öncelik barınma ihtiyacına çözüm bulmak ve oradaki insanların hayatlarını devam ettirmeleri için yardım sağlamak. İkincisi, depremden sonra gerekli yeniden yapılandırma ve bölgeyi iyileştirme için üretilecek çözümlerle meşgulüz. Bu çok zorlu bir görev ve bu nedenle uluslararası toplumdan acil bir dayanışma ve desteğe ihtiyaç var." dedi.



Direktör Vitorino diğer ülkelerin de destek vermesi gerektiğini söyledi.

"Yapılanlar yeterli değil” mesajı veren Vitorino, "Türkiye’de depremden etkilenenler için şu anda bunu sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Suriye’de de depremden etkilenenler için sağladığımız fon yüzde 60 seviyesinde ama daha fazlasına ihtiyaç var." dedi.



Türkiye’de, depremin etkilediği bölgede 1,5 milyon Suriyeli mültecinin yaşadığını hatırlatan Vitorino bu bölgeye odaklanarak çalıştıklarını anlattı.



Vitorino, "Hiçbir ayrım yapmadan bölgedeki herkes için çalışıyoruz, çünkü hepsi insan ve hepsi bu stratejiden ciddi şekilde etkilendi." açıklamasında bulundu.



Deprem öncesinde Suriye’ye BM yardımlarının ulaştırılması için tek bir sınır kapısı vardı. Deprem sonrası bu sayı arttı. Bu kararların önemli olduğunu söyleyen Vitorino, "Daha önce birdi, buna iki tane daha eklendi. Yani şu anda, yardımı üç sınır geçiş noktasından ulaştırıyoruz ve yardımların ulaşması kkonusunda çok daha fazla yeteneğe sahibiz. Dileğim bunun gelecekte de devam etmesi." dedi.