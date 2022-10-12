BM’den Erdoğan-Putin görüşmesiyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yarın Astana'da bir araya gelecek. Kritik görüşme öncesi Birleşmiş Milletler'den görüşmenin tahıl anlaşmasının uzatılması ve genişletilmesine katkı sağlaması temennisinde bulunuldu.

BM’den Erdoğan-Putin görüşmesiyle ilgili açıklama

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, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in yarın Kazakistan'da yapacağı görüşmenin tahıl anlaşmasının uzatılması ve genişletilmesine katkı sağlaması temennisinde bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, AA muhabirinin Astana'da gerçekleşecek Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi Genel Sekreter'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşup konuşmadığı ve Putin'e bir mesajı olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi:

''Genel Sekreter, (görüşme öncesi) Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşmadı. Karadeniz Tahıl Girişimi ve Türkiye'nin oynadığı rol kapsamında Türk yetkililerle çok yoğun iletişim içindeyiz. Bu toplantının Genel Sekreter'in hedefine; tahıl anlaşmasının uzatılması, genişletilmesi ve Rus gübresi ihracının hızlandırılmasına katkı sağlamasını temenni ediyoruz. ''

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.

Rus yetkililerin Ukrayna’dan yapılan tahıl sevkiyatlarının yoksul ülkelere gitmediği ve Rus tahıl ürünlerinin ihracatının gerçekleşmediği yönündeki açıklamaları, 120 gün süreli anlaşmanın geleceğini tartışmalı hale getirmişti.

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