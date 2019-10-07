Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine olası harekatıyla ilgili Birleşmiş Milletler'den tüm taraflara çağrı geldi.
Açıklamada, Türkiye’nin harekatı başlatması halinde sivillerin yerinden olmasının engellenmesi istendi.
Birleşmiş Milletler'in güvenli bölge konusunda "acı deneyimleri" olduğu da belirtildi.
Birleşmiş Milletler, Suriye’nin kuzeyinde göç başlaması ihtimaline karşı acil durum planı yaptıklarını da duyurdu.
Acil ihtiyaç duyanlara gıda ve tıbbi yardım yapabilmek için bölgeye erişim sağlanması gerekeceği vurgulandı.
NTV EKİBİ OLASI HAREKAT ÖNCESİ AFRİN'DE