BM:'den Gazze açıklaması: 36 binden fazla kişi zorla yerinden edildi

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki gelişmeler hakkında bilgi verdi.



Dujarric, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) verilerine işaret ederek, "Gazze kentine saldırıların başladığı 14 Ağustos'tan bu yana sahadaki BM çalışanları 36 bin 200 kişinin zorla yerinden edildiğini kaydetti." diye konuştu.



Bunun 11 bin 600'ünün kuzeyden güneye göç olduğuna dikkat çeken Dujarric, "İnsanlar hayatlarından endişe ederek kaçmaya devam ediyor ve mümkün olan her yerde güvenlik arıyorlar." dedi.



Dujarric, yerinden edilenlerin çoğunun Gazze kentindeki mahallelerden geldiğine işaret ederek, "İsrail'in topçu ateşi ve hava saldırıları da dahil olmak üzere Gazze Şeridi genelindeki çatışmalar siviller üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.



Gazze'ye insani yardım operasyonlarının da İsrail makamları tarafından ağır şekilde kısıtlanmaya devam ettiğini vurgulayan Dujarric, "Sivillerin acılarına son vermek ve tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını sağlamak için Gazze Şeridi genelinde tam ve kesintisiz insani yardım erişiminin derhal ve acilen ateşkese tabi tutulması çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.



Dujarric, dünkü basın toplantısında, mart ortasında ateşkesin sona ermesinden bu yana Gazze'de zorla yerinden edilen insan sayısının 800 bini aştığını söylemişti.