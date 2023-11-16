BM'den Gazze açıklaması: Deprem vurmuş gibi bir yıkım var ancak bu insan eliyle gerçekleşti

İsrail - Gazze hattında yaşanan çatışmalar 41. günde de tüm hızıyla sürerken bölgedeki insani dram gittikçe daha da kötüleşirken, uluslararası kuruluşlardan art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor.



UNRWA İletişim Direktörü Juliette Touma ve BM Dünya Gıda Programı Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Batı Avrupa Kıdemli Bölgesel İletişim Sorumlusu Abeer Etefa, New York'taki BM binasındaki gazetecilere, video konferansla bağlanarak Gazze'de yaşananlara dikkat çektiler.

Gazze'de halihazırda iletişim hizmetlerinin kesildiğini ve bunun 7 Ekim'den bu yana 4. kez yapıldığını ifade eden Touma, bu nedenle insani yardımları koordine etme ve dağıtmanın mümkün olmadığını söyledi.

