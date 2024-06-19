BM'den Gazze açıklaması: "İsrail savaş hukukunu ihlal etmiş olabilir"

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi çarşamba günü yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze'de savaş hukukunun temel ilkelerini defalarca ihlal etmiş olabileceğini ve Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonlarında siviller ile savaşçılar arasında ayrım yapmamış olabileceğini bildirdi.

"AYRIM, ORANTILILIK, SALDIRIDA TEDBİR"



Çok sayıda can kaybına ve sivil altyapının tahrip edilmesine neden olan altı İsrail saldırısını değerlendiren bir raporda BM İnsan Hakları Ofisi, İsrail güçlerinin "ayrım, orantılılık ve saldırıda tedbir ilkelerini sistematik olarak ihlal etmiş olabileceğini" söyledi.



BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Turk, "Sivillerin zarar görmesini önleyen ya da en azından en aza indiren savaş araç ve yöntemlerinin seçilmesi gerekliliği, İsrail bombardımanında sürekli olarak ihlal edilmiş gibi görünüyor" dedi.

REHİNE OPERASYONUNDA SİVİL KATLİAMI



Sağlık yetkililerine göre İsrail'in hava ve kara saldırıları Hamas yönetimindeki Filistin topraklarında 37 bin 400'den fazla kişinin ölümüne neden oldu.



Geçen hafta BM İnsan Hakları Ofisi, İsrail'in dört rehineyi kurtarmak için düzenlediği operasyon sırasında sivillerin öldürülmesinin savaş suçu sayılabileceğini, ancak Hamas'ın esirleri nüfusun yoğun olduğu bölgelerde tutmasının da savaş suçu sayılabileceğini söylemişti.

