BM'den Gazze için ramazan çağrısı: Silahları susturun

Birleşmiş Milletler (BM) Gazze'de süren İsrail saldırılarına yönelik Ramazan için açıklama yaptı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ramazan için Gazze'de "silahların susturulmasını" istedi.

Guterres, ramazan ayı başlarken Gazze'de ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması için çağrı yaptı.

Guterres ayrıca Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması ve nüfusun dörtte birinin kıtlığın eşiğinde olduğu Gazze'ye "hayat kurtarıcı yardımların gereken hızda ve büyük ölçekte ulaştırılmasını sağlamak için tüm engellerin kaldırılması" çağrısında bulundu.



Gazetecilere verdiği demeçte Guterres,"Uluslararası insancıl hukuk paramparça olmuş durumda. İsrail'in Refah'a yönelik saldırı tehdidi Gazze halkını daha da derin bir cehennem çemberinin içine düşürebilir" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 157 gündür devam ediyor.

Kahire'de kurulan ateşkes masasından bir sonuç çıkmamış, Hamas ve İsrail Ramazan'da ateşkes için anlaşmaya varamamıştı.