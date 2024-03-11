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BM'den Gazze için ramazan çağrısı: Silahları susturun

BM Genel Sekreteri Guterres, ramazan ayı için Gazze'de ateşkes sağlanması gerektiğini söyledi. Guterres ayrıca rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardımların ulaştırılmasının önündeki engellerin kaldırılması çağrısında bulundu.

BM'den Gazze için ramazan çağrısı: Silahları susturun
Dünyanın dört bir yanında "Filistin'e özgürlük" eylemleri sürüyor.

Birleşmiş Milletler (BM) 'de süren saldırılarına yönelik Ramazan için açıklama yaptı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ramazan için 'de "silahların susturulmasını" istedi.

Guterres, ramazan ayı başlarken Gazze'de ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması için çağrı yaptı.

Guterres ayrıca Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması ve  nüfusun dörtte birinin kıtlığın eşiğinde olduğu Gazze'ye "hayat kurtarıcı yardımların gereken hızda ve büyük ölçekte ulaştırılmasını sağlamak için tüm engellerin kaldırılması" çağrısında bulundu.

Gazetecilere verdiği demeçte Guterres,"Uluslararası insancıl hukuk paramparça olmuş durumda. İsrail'in Refah'a yönelik saldırı tehdidi Gazze halkını daha da derin bir cehennem çemberinin içine düşürebilir" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 157 gündür devam ediyor.

Kahire'de kurulan ateşkes masasından bir sonuç çıkmamış, Hamas ve İsrail Ramazan'da ateşkes için anlaşmaya varamamıştı.

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