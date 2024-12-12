BM'den Gazze'de ateşkes talebi

Tasarı, Filistin tarafından sunuldu. Tarafların tutukladıkları kişilere uluslararası hukuk kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmesi istendi.

Keyfi tutuklamalara son verilmesi ve alıkonulan cesetlerin teslimi talep edildi.

Kararda özellikle Kuzey Gazze'deki sivillere hızlı ve engelsiz bir şekilde yardımların ulaştırılması da yer aldı.

Genel Kurul, kalıcı ateşkes ve esirlerin bırakılmasının yanı sıra Filistinli sivillerin evlerine dönüşünü de istedi.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi talep edildi.