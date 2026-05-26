BM'den gıda krizi uyarısı. Aylar sonra sofraya yansıyacak

BM FAO Direktörü Çü Dongyü, Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıkların yol açtığı şoku, dünyanın yönetip yönetemeyeceğini veya gelecek yıllarda çok daha ciddi bir gıda güvenliği kriziyle karşılaşıp karşılaşmayacağını bugün atılacak adımların belirleyeceğini söyledi.

Merkezi İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan FAO’da düzenlenen özel etkinliğe, FAO Direktörü Çü, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Dünya Gıda Programı İcra Direktörü Cindy McCain ve Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu Başkanı Alvaro Lario katıldı.

Etkinlikte konuşan Çü, bu toplantının dünyada derin jeopolitik ve ekonomik kırılganlık döneminin yaşandığı sırada yapıldığını belirterek, "Bugün tanık olduğumuz şey, yalnızca jeopolitik bir kriz değil küresel tarım-gıda sistemi için bir şoktur." dedi.

ABD ile İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinde yaşanan kesintilere işaret eden Çü, Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıkların yol açtığı şoku dünyanın atlatıp atlatamayacağını veya gelecek yıllarda çok daha ciddi bir gıda güvenliği kriziyle karşı karşıya kalıp kalmayacağını belirlemede şu anda atılacak adımların kritik önem taşıyacağının altını çizdi.

Çü, bu krizin en büyük etkilerinin hemen ortaya çıkmayabileceğini dile getirerek, sonuçların aylar sonra çiftçilerin daha az ekim yapması, daha az gübre kullanması ya da artık üretim maliyetlerini karşılayamaması nedeniyle daha düşük hasat almaya başlamasıyla görülebileceğini ifade etti.

Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıkların petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz, sülfür ve gübre taşımacılığını halihazırda etkilediğini ve bunun da tarımsal girdi maliyetlerini artırdığını FAO'nun ortaya koyduğunu aktaran Çü, "Ekonomik maliyetler yükselmeden önce erken harekete geçmeliyiz." diye konuştu.

SANCHEZ: AÇLIK, FÜZELERDEN DAHA EKONOMİK BİR SİLAHTIR

Etkinlikte konuşan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de savaşların en büyük felaket olduğunu ve açlığı da beraberinde getirdiğini belirterek, "Açlık, füzelerden daha ekonomik bir silahtır. Bu uluslararası hukukun ihlalidir. Açlık skandaldır." dedi.

Sanchez, uluslararası gelişmelerin kendisini endişelendirdiğini dile getirerek, "İnsanlığın halen açlıkla mücadele etmek zorunda olması inanılmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Çocuklarda yetersiz beslenmenin en ağır belirtilerinden birinin sessizlik olduğunu hatırlatan Sanchez, İsrail ablukası altındaki Gazze’de halkın ve çocukların açlıktan muzdarip olduğunu vurguladı.

Sanchez, İspanya olarak sivil altyapılara yönelik saldırıları kınadıklarını, düşmanlıkların son verilmesine dair çabaları desteklediklerini aktararak, "Hepimiz güvende olmadığımız sürece kimse güvende değil. Gıda güvenliğinin sınırları yoktur. Bu bizim sorumluluğumuzdur." şeklinde konuştu.