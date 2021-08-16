BM'den Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma "Afganistan'da küresel terör tehdidine karşı birlik" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma "Afganistan'da küresel terör tehdidine karşı birlik olma ve insan haklarının korunması" çağrısı yaptı. Afganistan'ın BM Büyükelçisi Ghulam Isaczai ise  Güvenlik Konseyi'ne, ülkesinin "iç savaşa" sürüklenmesine ve "dışlanmış bir devlet" haline gelmesine engel olması gerektiğini söyledi.

Anadolu Ajansı 16.08.2021 - 17:54

BM'den Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma "Afganistan'da küresel terör tehdidine karşı birlik" çağrısı

İlişkili Haberler

Afganistan'da son durum: Kabil Havalimanı'ndaki arbedede ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Afganistan'da son durum: Kabil Havalimanı'ndaki arbedede ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Bahçeli'den Afganistan açıklaması

Bahçeli'den Afganistan açıklaması

BM Güvenlik Konseyi, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele almasının ardından acil toplandı.

Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, tüm dünyanın Afganistan'daki "kaos, kargaşa, belirsizlik ve korkuyu" izlediğini söyledi.

Başta Taliban olmak üzere tüm taraflara itidal çağrısı yapan Guterres, "Şimdi birlik olma zamanı. Uluslararası toplum, Afganistan'da insan haklarının korunması için bir araya gelmeli ve tek ses olmalı" dedi.

Ülke genelinde insan haklarına yönelik "ürkütücü, ciddi" kısıtlama haberleri geldiğine dikkati çeken Guterres, Afganistan'daki kız çocukları ve kadınların "en karanlık" günlere dönme endişesi taşıdığını belirtti.

Guterres, "Güvenlik Konseyi'ni ve bir bütün olarak uluslararası toplumu, Afganistan'da küresel terör tehdidini bastırmak ve temel insan haklarını korumak için elindeki tüm araçları kullanmaya, birlik olmaya, birlikte çalışmaya ve birlikte hareket etmeye çağırıyorum" diye konuştu.

AFGANİSTAN'IN BM BÜYÜKELÇİSİ'NDEN ÇAĞRI

Afganistan'ın BM Büyükelçisi Ghulam Isaczai, Güvenlik Konseyi'ne, ülkesinin "iç savaşa" sürüklenmesine ve "dışlanmış bir devlet" haline gelmesine engel olması çağrısı yaptı.

TALİBAN'DAN KAÇIŞ: ABD UÇAĞINA TUTUNMAYA ÇALIŞTILAR

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...