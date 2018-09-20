Birleşmiş Milletler insani durum danışmanı Jan Egeland, Türkiye ve Rusya'nın mutabakatın içeriğini anlatmak üzere Cenevre'ye davet edildiğini söyledi.
Egeland, iki ülkenin, büyük bir çatışmayı önlemek için uygulanacak planın ayrıntıları üzerinde hala çalışmakta olduğunu belirtti.
Birleşmiş Milletler insani durum danışmanı Jan Egeland, Ankara ve Moskova'nın İdlib'in kan gölüne dönmesini önleme konusunda iyimser olduğunu söyledi.
Egeland, "Birçok bölge savaş görmeyecek ama silahlı muhalif gruplar arasında daha fazla çatışma olabilir" dedi.
BM'den İdlib mutabakatı anlaşması
NTV HaberDünya
Türkiye ve Rusya'nın, İdlib konusunda varılan mutabakatın ayrıntıları üzerinde çalıştığı belirtildi. Açıklama, Birleşmiş Milletler insani durum danışmanı Jan Egeland'dan geldi.
Birleşmiş Milletler insani durum danışmanı Jan Egeland, Türkiye ve Rusya'nın mutabakatın içeriğini anlatmak üzere Cenevre'ye davet edildiğini söyledi.