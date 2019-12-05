BM'den İkinci Dünya Savaşı sonrası en büyük yardım çağrısı

BM, gelecek yıl 168 milyon kişinin yardıma muhtaç hale geleceğini ve bu sayının artmasında savaşlar ve iklim değişikliğinin etkisini vurgulandı.

Birleşmiş Milletler'in yayınladığı Küresel İnsani Yardım 2020 Raporu'na göre önümüzdeki yıl dünya çapında yardıma muhtaç kişilerin sayısında rekor seviyede artış yaşanacak.



Raporda, savaşlar, bulaşıcı hastalık salgınları ve iklim değişikliğinin yarattığı olumsuz etkiler sebebiyle, 2020 yılında yaklaşık 168 milyon kişinin acil insani yardıma ihtiyaç duyacağı belirtiliyor.



İLK SIRADA SURİYE VE YEMEN VAR

BM raporuna göre dünya üzerinde yardıma en fazla muhtaç olan ülkelerin başında, yıllardır iç savaş halinde olan Yemen ve Suriye geliyor.



EN FAZLA ARTIŞ VENEZUELA

Diğer yandan ekonomik ve siyasi kriz yaşayan Venezuela da, Birleşmiş Milletler tarafından, insani yardım ihtiyacının en fazla artış gösterdiği ülkeler arasında sıralanıyor.



BM İnsanı İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock'a göre 2020'de, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yardıma muhtaç insan sayısında bir rekor kaydedilecek.

Lowcock, sayıdaki artışı "Çatışmaların daha uzun süreli ve yoğun" yaşanmasına bağladı. İklim değişikliği sonucunda su taşkınları ve kuraklıkların artması da sayının yükselmesinde etkili oldu.

