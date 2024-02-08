BM'den "insani kabus" uyarısı: İsrail Refah'a saldırılarını yoğunlaştırdı

İsrail güçleri güney Gazze'deki Refah kentine saldırılarını yoğunlaştırdı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre İsrail uçakları bu sabah Refah'ı bombaladı ve iki eve düzenlenen saldırılarda en az 11 kişi öldü. BM yetkilileri 2,3 milyonluk nüfusun neredeyse yarısının sığındığı sınır şehrinde yaşanabilecek "insani kabus" konusunda uyardı.

BM'den "insani kabus" uyarısı: İsrail Refah'a saldırılarını yoğunlaştırdı

Reuters'in haberine göre güçleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun savaşı sona erdirme önerisini reddetmesinden bir gün sonra bugün, nüfusunun yarısından fazlasının barındığı güney sınır kenti Refah'ı bombaladı.

Netanyahu çarşamba günü Hamas'ın rehinelerin serbest bırakılmasını içeren ateşkes önerisinin "hayal ürünü" olduğunu söyledi.

Başbakan, "zaferin sadece birkaç ay uzakta" olduğunu söyleyerek savaşmaya devam etme sözü verdi.

Görgü tanıklarının Reuters'e söylediğine göre, İsrail uçakları bu sabah Refah'taki bölgeleri bombaladı ve iki eve düzenlenen saldırılarda en az 11 kişi öldü.

Tanklar ayrıca Doğu Refah'ın bazı bölgelerini de bombalayarak bölge sakinlerinin kara saldırısı endişesini yükseltti.

Ateşkes temasları: Blinken Tel Aviv'de, Hamas Kahire'de

Ateşkes temasları: Blinken Tel Aviv'de, Hamas Kahire'de

Haberi Görüntüle

KARA SALDIRISI BÖLGEDE FELAKETE NEDEN OLABİLİR

Yardım kuruluşları, İsrail askerlerinin girmediği son bölgelerden biri olan Refah'a kara saldırısının başlaması ile "insani bir felaket" yaşanabileceği konusunda uyardı.

BM genel sekreteri António Guterres çarşamba günü yaptığı açıklamada, Mısır sınırındaki Refah'a doğru ilerlemenin "halihazırda bölgesel sonuçlar doğuran insani bir kabusu daha da artıracağını" söyledi.

Gazze'deki 2,3 milyonluk nüfusun neredeyse yarısını oluşturan sınır şehrine kaçanlar korkunç bir seçimle karşı karşıya: Bir zamanlar 280 bin kişiye ev sahipliği yapan Refah'ta kalıp saldırıyı beklemek ya da çatışma bölgesinden kuzeye geçme riskini göze almak.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...