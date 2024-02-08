BM'den "insani kabus" uyarısı: İsrail Refah'a saldırılarını yoğunlaştırdı

Reuters'in haberine göre İsrail güçleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun savaşı sona erdirme önerisini reddetmesinden bir gün sonra bugün, Gazze nüfusunun yarısından fazlasının barındığı güney sınır kenti Refah'ı bombaladı.



Netanyahu çarşamba günü Hamas'ın rehinelerin serbest bırakılmasını içeren ateşkes önerisinin "hayal ürünü" olduğunu söyledi.



Başbakan, "zaferin sadece birkaç ay uzakta" olduğunu söyleyerek savaşmaya devam etme sözü verdi.



Görgü tanıklarının Reuters'e söylediğine göre, İsrail uçakları bu sabah Refah'taki bölgeleri bombaladı ve iki eve düzenlenen saldırılarda en az 11 kişi öldü.



Tanklar ayrıca Doğu Refah'ın bazı bölgelerini de bombalayarak bölge sakinlerinin kara saldırısı endişesini yükseltti.

Ateşkes temasları: Blinken Tel Aviv'de, Hamas Kahire'de Haberi Görüntüle KARA SALDIRISI BÖLGEDE FELAKETE NEDEN OLABİLİR



Yardım kuruluşları, İsrail askerlerinin girmediği son bölgelerden biri olan Refah'a kara saldırısının başlaması ile "insani bir felaket" yaşanabileceği konusunda uyardı.



BM genel sekreteri António Guterres çarşamba günü yaptığı açıklamada, Mısır sınırındaki Refah'a doğru ilerlemenin "halihazırda bölgesel sonuçlar doğuran insani bir kabusu daha da artıracağını" söyledi.



Gazze'deki 2,3 milyonluk nüfusun neredeyse yarısını oluşturan sınır şehrine kaçanlar korkunç bir seçimle karşı karşıya: Bir zamanlar 280 bin kişiye ev sahipliği yapan Refah'ta kalıp saldırıyı beklemek ya da çatışma bölgesinden kuzeye geçme riskini göze almak. NTV’yi sosyal medyadan takip edin