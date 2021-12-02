BM'den internet raporu: 3 kişiden 1'inden fazlası hiç internet kullanmadı

Birleşmiş Milletler (BM), küresel internet kullanımı ile ilgili yeni bir rapor yayımladı.

BM bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından yayımlanan verilerde, dünyanın yüzde 37’sinin hiç internet kullanmadığı belirtildi.

İnternet kullanmayanların sayısının yaklaşık 2,9 milyar kişi olduğu aktarılan raporda, söz konusu kişilerin büyük çoğunluğunun gelişmekte olan ülkelerde ikamet ettiği vurgulandı.

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği ayrıca, pandemi nedeniyle evden çalışma oranlarının artmasının internet kullanımını da artırdığını bildirdi.

SON 2 YILDA 800 MİLYON KİŞİ ARTTI



Geçtiğimiz 2 yılda internet kullanıcı sayısının 800 milyon kişi arttığı belirtilirken 2021 yılında dünyada 4,9 milyar kişinin aktif olarak internet kullandığının altı çizildi.



Bu "Covid internet bağlantısı’ artışının, karantinaların, uzaktan çalışmanın, uzaktan eğitime geçişin, e-ticaret ve çevrim içi bankacılıktaki büyük artışların sonucu olduğunu belirten ITU, geçtiğimiz yıl kullanıcı sayısının yüzde 10 arttığını ve bunun son 10 yıldaki en büyük artış olduğunu kaydetti.



KENT VE KIRSAL ALAN FARKI DEVAM EDİYOR



Raporda, şehir ve kırsal alanlarda yaşayanların internet kullanımına dair veriler paylaşılırken, kentlerde yaşayanların yüzde 76’sının, kırsal alanda ise yüzde 39’un aktif olarak internet kullandığı belirtildi.



Araştırma ile ilgili konuşan ITU Telekomünikasyon Geliştirme Bürosu Direktörü Doreen Bogdan-Martin yaptığı açıklamada, "Bu istatistikler, ITU'nun dünyayı birbirine bağlama misyonunda büyük ilerleme olduğunu gösteriyor" derken, “Ancak, insanların neredeyse dörtte üçünün İnternet'e hiç bağlanmadığı az gelişmiş ülkelerde, büyük bir "bağlantı uçurumu" devam ediyor" diye konuştu.