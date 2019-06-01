BM'ye bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İran'ın nükleer faaliyetleri ile ilgili raporunda, Tahran’ın düşük zenginleştirilmiş uranyum ve ağır hidrojenli su stokunun arttığı açıklandı.



Ancak buna karşılık, İran’ın 2015’de ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya'nın yanı sıra Avrupa Birliği’nin de aralarında bulunduğu paydaşlarla imzaladığı nükleer anlaşmanın sınırları içinde hareket ettiği belirtildi.



Ayrıca Atom Enerjisi Kurumu gözlemcilerinin İran’da kontrol etmek istediği tüm yerleşkelere yönelik erişime sahip olduğu da vurgulandı.

