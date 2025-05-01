BM'den İsrail'e Gazze'deki "acımasız ablukayı" kaldırma çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana insani yardım girişine izin vermediği Gazze'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.



İsrailli yetkililerin, 2 ay önce Gazze'ye tüm yardımları engelleme ve saldırıların mağduru olanları kurtarma çabalarını durdurma yönünde bilinçli bir karar aldığını hatırlatan Fletcher, bu politikanın "Hamas'a baskı yapmak" olduğunun açıkça ifade edildiğini bildirdi.



Fletcher, Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılması yönünde çağrıda bulunarak, "Ancak uluslararası hukuk nettir; işgalci güç olarak İsrail, insani yardıma izin vermeli. Yardım ve onun kurtardığı sivil hayatlar asla bir pazarlık konusu olmamalı. Yardımı engellemek sivilleri aç bırakır, onları temel tıbbi destekten mahrum bırakır. Sivilleri onur ve umuttan mahrum eder ve zalimce bir toplu cezaya çarptırır. Yardımı engellemek öldürür." ifadelerini kullandı.



İnsani yardım hareketinin bağımsız ve tarafsız olduğunun altını çizen Fletcher, tüm sivillerin eşit derecede korunması gerektiğine inandıklarını belirtti.



Fletcher, risklere rağmen, ellerinden geldiğince çok sayıda hayat kurtarmaya hazır olduklarını kaydederek, "İsrail yetkililerine ve onları ikna etmeye çalışanlara bu acımasız ablukayı kaldırmaları çağrısını yineliyoruz. İnsani yardım görevlilerinin hayat kurtarmasına izin verin. Korunmasız bırakılan sivillere, hiçbir özür yeterli olamaz. Ancak uluslararası toplumu bu adaletsizliği önlemek için harekete geçiremediğimiz için gerçekten üzgünüm." değerlendirmesinde bulundu.