Washington merkezli Brookings Enstitüsü'nde konuşan BM özel raportörü Agnes Callamard, cinayetin iddia edildiği gibi "kişisel ve özel" sebeblerin aksine Suudi Arabistan yönetiminin bizzat bilgisi ve talimatı doğrultusunda işlendiğini, bu yönde bir çok delilin mevcut olduğunu söyledi.
Callamard, "Suudi Veliaht Prens'in cinayetle direkt ilişkisi var" ifadesini kullandı.
Cinayetin en az 48 saat öncesinden planlandığına dikkat çeken Callamard, cinayeti işleyen Suudi yetkililerin ise ülkelerinden sunulan kaynaklarla Türkiye'ye geldiğini belirtti.
Birleşmiş Milletler özel raportörü Agnes Callamard, "BM cinayete ilişkin yapılması gerekenler konusunda felç olmuş durumda. Bunun peşini bırakmayacağız. Suudi yönetiminin bundan kurtulmasına müsade edemeyiz" dedi.
BM'den Kaşıkçı açıklaması: Felç olmuş durumdayız
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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini araştıran Birleşmiş Milletler özel raportörü Agnes Callamard, "Birleşmiş Milletler, Kaşıkçı cinayetine ilişkin yapılması gerekenler konusunda felç olmuş durumda" dedi.
Washington merkezli Brookings Enstitüsü'nde konuşan BM özel raportörü Agnes Callamard, cinayetin iddia edildiği gibi "kişisel ve özel" sebeblerin aksine Suudi Arabistan yönetiminin bizzat bilgisi ve talimatı doğrultusunda işlendiğini, bu yönde bir çok delilin mevcut olduğunu söyledi.