BM’den Kuzey Kore raporu: Yabancı dizi izleyenler idam ediliyor

Birleşmiş Milletler’in (BM) hazırladığı kapsamlı rapora göre Kuzey Kore’de idam cezalarının sayısı giderek artıyor. Yabancı film ve dizi izleyen ya da bunları paylaşan kişiler bile ölümle cezalandırılıyor.

"EŞİ BENZERİ YOK"

BM İnsan Hakları Ofisi, son on yılda Kuzey Kore devletinin vatandaşlarının hayatının “tüm yönleri üzerinde daha sıkı bir kontrol” kurduğunu tespit etti.

Raporda, “Bugün dünyada hiçbir halk bu denli kısıtlamalara maruz kalmıyor” denildi.

YABANCI İÇERİK ÖLÜM NEDENİ

2015’ten bu yana en az altı yeni yasanın idam cezasını genişlettiği belirtiliyor. Artık yabancı medya içeriklerini izlemek veya paylaşmak bile idamla sonuçlanabiliyor. Ülkeden kaçanlar, 2020’den itibaren bu nedenle daha fazla infaz yapıldığını anlattı.

Görgü tanıklarına göre, bu infazlar halkın gözünü korkutmak amacıyla meydanlarda kurşuna dizilerek gerçekleştiriliyor. Güney Kore yapımlarını izlediği için üç arkadaşının idam edildiğini söyleyen Kang Gyuri, 23 yaşındaki bir arkadaşının yargılanmasına bizzat katıldığını aktardı.

AÇLIK VE ZORLA ÇALIŞTIRMA

Kaçakların çoğu, yeterli gıdaya ulaşamadıklarını, günde üç öğün yemek yemenin “lüks” olduğunu belirtti. Covid döneminde açlıktan ölümler yaşandığı kaydedildi.

Rapor, zorla çalıştırmanın da arttığını ortaya koydu. Yoksul ailelerin çocukları inşaat ve madencilik gibi ağır işlere sürülüyor, ölümler ise “lider için fedakarlık” diye yüceltiliyor.

CEZA KAMPLARI VE İŞKENCE

BM, en az dört siyasi tutuklu kampının hala faaliyette olduğunu ve düzenli cezaevlerinde işkence ile kötü muamelenin sürdüğünü belirtti.

Mahkumların yetersiz beslenme, aşırı çalışma ve şiddet nedeniyle öldüğüne dair çok sayıda tanıklık toplandı.

ULUSLARARASI ÇAĞRI

BM, raporun Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesini istiyor. Ancak bunun için BM Güvenlik Konseyi’nin kararı gerekiyor. Çin ve Rusya, 2019’dan bu yana Kuzey Kore’ye yeni yaptırımları defalarca engelledi.

Geçen hafta Kim Jong Un’un, Pekin’de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile askeri geçit töreninde yan yana görünmesi, bu desteğin devam ettiğini gösteriyor.